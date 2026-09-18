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Samsunspor Erzurumspor'a açık farkla önde

Samsunspor, Erzurumspor'a karşı açık farkla önde bulunuyor. İki takım pazar günü karşı karşıya gelecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samsunspor Erzurumspor'a açık farkla önde

Süper Lig'de Samsunspor, Erzurumspor'a karşı açık farkla önde bulunuyor. İki takım bugüne kadar ligde 6 kez karşılaştı.

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Takımlar 20 Eylül Pazar günü 7. kez karşı karşıya gelecek. Erzurum'da oynanacak maçın başlama saati 17.00.

ERZURUMSPOR: 0 SAMSUNSPOR: 3

Bugüne kadar oynanan maçlarda Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Samsunspor, oynanan 6 maçın 3'ünü kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

ERZURUMSPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında bugüne kadarki 6 karşılaşmanın skorları şöyle (Lig maçları):
10. 09. 2017 Erzurumspor - Samsunspor: 1 - 1
11. 02. 2018 Samsunspor - Erzurumspor: 1 - 0
23. 10. 2021 Samsunspor - Erzurumspor: 0 - 0
19. 03. 2022 Erzurumspor - Samsunspor: 1 - 2
27. 08. 2022 Erzurumspor - Samsunspor: 2 - 2
30. 01. 2023 Samsunspor - Erzurumspor: 2 - 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsunspor Erzurumspor
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