Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklamalar: "Babalık yaptım, kardeşim git dedim"

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım gündeme oturucak açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım'ın “İlk başta salmayız dedik” sözleri ve perde arkasındaki detaylar spor gündemine bomba gibi düştü.

Thomas Reis'in Samsunspor'dan ayrılıp Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından, kırmızı-beyazlı camiada derin izler bırakan bir ayrılık daha yaşandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, başarılı atletik performans antrenörü Fatih Yıldız’ın olaylı Trabzonspor'a geçiş sürecini ve yaşanan tüm krizleri ilk kez paylaştı.

İMZA ATMADAN ARADI

Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına göre, transfer kulislerini sallayan süreç Thomas Reis’in Trabzonspor’a resmi imzayı atmasından önce başladı.

Alman teknik adam, Trabzonspor ile anlaşır anlaşmaz ilk iş olarak Samsunspor'daki sağ kolu Fatih Yıldız’ı aradı ve kendisiyle bordo-mavili ekipte çalışmak istediğini iletti.

Fatih Yıldız’ın durumu yönetime iletmesinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım'ın ilk tepkisi çok sert oldu. Yıldırım, "İlk görüşmede ne oyuncu ne de teknik ekip göndermeye sıcak bakmadık, 'Salmayız' dedik" ifadeleriyle kapıları tamamen kapattıklarını itiraf etti.

Ancak madalyonun diğer yüzü, Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thorsten Fink'in gelişiyle tamamen değişti.

YENİ HOCA KRİZİ TETİKLEDİ

Thomas Reis'in yerine göreve getirilen Thorsten Fink, Samsun'a kendi atletik performans antrenörüyle birlikte ayak bastı. Bu hamleyle birlikte Fatih Yıldız’ın kulüpteki çalışma alanı bir anda daraldı ve görev tanımı krize dönüştü.

Yaşanan bu durumdan derin üzüntü duyan Yıldız, memnuniyetsizliğini başkana ileterek gitmek için izin istedi.

'BABALIK YAPTIM, GİT DEDİM!'

Fatih Yıldız’ın gönlünün kırıldığını ve motivasyonunu kaybettiğini gören Başkan Yüksel Yıldırım, o an aldığı kararı şu çarpıcı sözlerle özetledi: “Onun bu durumunu görünce önünü açtım, bir babalık yaptım. Gideceksen tamam kardeşim git dedim. Biz kimseyi zorla tutamayız Samsun’da.”

'THOMAS REİS'İ BİZ BAŞARILI YAPTIK'

Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis hakkında da çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Reis’in iyi bir hoca olduğunu kabul eden Yıldırım, ancak onun Samsunspor'daki başarısının tamamen kulübün ve arkasındaki teknik ekibin desteği sayesinde olduğunu savundu. Yıldırım, Reis'in parlama döneminde Fatih Yıldız'ın üstlendiği gizli role de özellikle dikkat çekti.