Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray'da Barcelona maçı kararı verildi: İlk 11'ler belli oldu

Son Dakika | Galatasaray'da Barcelona maçı kararı verildi: İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Galatasaray'da Barcelona maçı kararı verildi: İlk 11'ler belli oldu
Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

OSIMHEN İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Müsabakaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ilk 11'e geri döndü.

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo.

FEYENOORD'U FARKLI GEÇTİLER

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise Feyenoord karşısında 5-1 kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro