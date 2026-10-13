Son Dakika | Galatasaray'da Barcelona maçı kararı verildi: İlk 11'ler belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.
MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
OSIMHEN İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Müsabakaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ilk 11'e geri döndü.
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo.
FEYENOORD'U FARKLI GEÇTİLER
Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise Feyenoord karşısında 5-1 kazandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi