Son Dakika | Galatasaray-Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz karar

Galatasaray’ın Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin tercihleri dikkat çekerken taraftarların merakla beklediği kadro netleşti. İşte Galatasaray ve Kasımpaşa’nın ilk 11’leri…

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un karşılaşma öncesindeki tercihleri merak konusu olurken sarı-kırmızılı ekibin ilk 11’i de belli oldu.

Galatasaray ilk 11: Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül.

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Konuk ekip Kasımpaşa da Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11’i duyurdu.

Kasımpaşa ilk 11: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.

BARIŞ ALPER YILMAZ YEDEKLERDE

Son zamanlarda düşük formu nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Barış Alper Yılmaz, tecrübeli teknik direktör tarafından yedek kulübesine çekildi. Okan Buruk'un bu hareketi taraftarlar tarafından yıldız futbolcuya verilen bir mesaj olarak yorumlandı.