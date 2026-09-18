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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık resmen açıklandı: Antrenmanı yarıda bıraktı

Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık resmen açıklandı: Antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe'de Mert Müldür antrenmanda aldığı darbe nedeniyle menisküsünde yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık resmen açıklandı: Antrenmanı yarıda bıraktı
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Süper Lig'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken Mert Müldür'den kötü haber geldi.

MERT MÜLDÜR ANTRENMANDA SAKATLANDI

Milli futbolcu aldığı darbe sonrası antrenmana devam edemedi. Yapılan MR incelemesinde oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Sağlık Bilgilendirmesi

Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık resmen açıklandı: Antrenmanı yarıda bıraktı - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM OYNATILMASINI İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada Mert Müldür'ün önemine dikkat çekmişti. Yıldırım açıklamasında "Mert Müldür'ü neden değerlendirmiyoruz" demişti.

Aziz Yıldırım'ın uyarısının ardından teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür'ü ilk 11'de kullanmaya başlamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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