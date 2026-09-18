Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık resmen açıklandı: Antrenmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Mert Müldür antrenmanda aldığı darbe nedeniyle menisküsünde yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
Süper Lig'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken Mert Müldür'den kötü haber geldi.
MERT MÜLDÜR ANTRENMANDA SAKATLANDI
Milli futbolcu aldığı darbe sonrası antrenmana devam edemedi. Yapılan MR incelemesinde oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Sağlık Bilgilendirmesi
Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
AZİZ YILDIRIM OYNATILMASINI İSTEMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada Mert Müldür'ün önemine dikkat çekmişti. Yıldırım açıklamasında "Mert Müldür'ü neden değerlendirmiyoruz" demişti.
Aziz Yıldırım'ın uyarısının ardından teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür'ü ilk 11'de kullanmaya başlamıştı.