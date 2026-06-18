Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Fenerbahçe’de uzun süredir merak konusu olan teknik direktörün kim olacağının sorusu cevabını buldu.

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ın getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yuvana hoş geldin İsmail Kartal'' ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli teknik adam ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandı.

FENERBAHÇE’DE 4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi başlayacak.

İlk olarak 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, daha sonra 13 Ocak 2022-30 Haziran 2022 ve 3 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arasında sarı-lacivertli takımda görev yaptı.

AYKUT KOCAMAN PLANI TIKANDI

Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi sonrası yönetim, kulübün efsane isimlerinden Aykut Kocaman ile temas halindeydi.

Uzun bir süredir Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin ikilisi ile yeni sezon hazırlıkları planı yapılıyordu.

Ancak Aykut Kocaman cephesi ve Fenerbahçe yönetimi arasındaki görüşmeler tıkandı.

PAZARTESİ GÜNÜ SEZON AÇILACAK

Yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmaması ve takımın pazartesi günü sezonu açacak olması nedeniyle göreve İsmail Kartal getirildi.

55 MAÇTA 44 GALİBİYET ALDI

Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, takımın başında çıktığı 55 maçta 44 galibiyet alırken 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.