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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçı öncesi operasyon: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçı öncesi operasyon: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karaborsa bilet operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçı öncesi operasyon: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ KARABORSA BİLET OPERASYONU

Kritik karşılaşma öncesi tüm biletler tükenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karaborsa bilet operasyonu gerçekleştirdi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya üzerinden Fenerbahçe-Roma futbol maçına ilişkin karaborsa bilet satışı ilanı veren 6 şüpheli tespit edildi.

5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

4 ayrı şehirdeki adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ DE EMNİYET OPERASYON YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri de geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray - Göztepe maçı öncesinde karaborsa bilet operasyonu gerçekleştirmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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