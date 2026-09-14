Son dakika | Beşiktaş'tan çok sert TRT açıklaması

Beşiktaş Kulübü, TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcu Orkun Kökçü hakkında yapılan yorumlara sert bir açıklamayla karşılık verdi.

Siyah - Beyazlı kulüp çok sert bir açıklama yayınladı ve yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nun eleştirilerinin “eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlar” içerdiğini belirtti.

“Ne zaman Beşiktaş’ta işler yolunda gitse, Çilingiroğlu gibiler camiamızın huzurunu bozmak için beyhude çaba sergilemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Hakem hatalarına dikkat çekilerek, Kökçü’nün takımın hakkını savunduğu için hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, açıklamasında şu noktalara değindi:

“Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.”

TRT’de görev yapan yorumculardan objektiflik ve basın meslek ilkelerine uygun davranış beklendiği belirtildi.

“Kaptanımız Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş’ın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir.”

İŞTE O AÇIKLAMA:

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz.

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye’nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü’yü eleştiren Çilingiroğlu’nun niyetinin ne olduğunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

TRT’de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Kaptanımız Orkuk Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."