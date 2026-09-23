Son Dakika | Beşiktaş'ta Serdal Adalı UEFA'nın kararını açıkladı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer Shava maçının Gürcistan'da oynanacağını duyurdu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Hapoel Beer Shava maçına dair konuştu.
"BATUM'DA OYNAYACAĞIZ"
UEFA'nın tarafsız saha kararına değinen Serdal Adalı, karşılaşmanın Gürcistan'ın başkenti Batum'da oynanacağını duyurdu.
Serdal Adalı konuşmasında "Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak" sözlerini sarf etti.
GÜVENLİK TEHLİKESİ SEBEP GÖSTERİLDİ
UEFA, siyah-beyazlıların İsrail ekibiyle oynayacağı maça dair güvenlik tehlikesini öne sürerek mücadelenin tarafsız sahada oynanmasına hükmetmişti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen iç saha haklarının elinden alınmasının haksızlık olduğunu dile getirmişti.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHAVA MAÇI NE ZAMAN?
26 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş - Hapoel Beer Shava mücadelesinin şuan için TSİ 20.45'te başlaması bekleniyor.