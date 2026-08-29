Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
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2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı.
Lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılan temsilcimiz, Bayer Leverkusen (D), Marsilya, Celtic (D), Union SG, Omonia (D), Crystal Palace, Hoffenheim (D) ve Hapoel Beer Sheva ile eşleşti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde:
- 17 Eylül 2026 21.00: Beşiktaş-Marsilya
- 15 Ekim 2026 21.00: Hoffenheim-Beşiktaş
- 22 Ekim 2026 21.00: Beşiktaş-Crystal Palace
- 5 Kasım 2026 21.00: Celtic-Beşiktaş
- 26 Kasım 2026 18.45: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
- 10 Aralık 2026 21.00: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
- 21 Ocak 2027 18.45: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise
- 28 Ocak 2027 21.00: Omonia-Beşiktaş
Final aşamasına kadar oynanacak turların tarihleri ise şöyle:
- Play-off turu: 18-25 Şubat 2027
- Son 16 turu: 11-18 Mart 2027
- Çeyrek final: 8-15 Nisan 2027
- Yarı final: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Final maçı ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi