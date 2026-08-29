Halk TV Spor Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.