Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar'ı resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncunun bugün saat 18.40'ta İstanbul'da olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Doğan Alemdar’ı taşıyan uçak 18.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.''

DOĞAN ALEMDAR'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Kayserispor altyapısında adım atan Doğan Alemdar, kısa sürede gösterdiği gelişimle A takıma yükseldi. Genç yaşta Süper Lig'de forma giymeye başlayan başarılı kaleci, sergilediği performans sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Doğan Alemdar, 2021 yılında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'e transfer olarak kariyerini yurt dışında sürdürdü. Fransız ekibinde üst düzey futbol deneyimi edinen milli file bekçisi, 2023-2024 sezonunda ise düzenli forma şansı bulabilmek adına Troyes'a kiralandı.

2025 yazında yeniden Türkiye'ye dönen Doğan, Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig'e geri döndü. İstanbul temsilcisindeki performansıyla dikkat çeken genç kaleci, kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Alt yaş milli takımlarında uzun yıllar görev yapan Doğan Alemdar, A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi. Kayserispor, Rennes, Troyes ve Başakşehir'de edindiği tecrübelerin ardından milli kaleci, kariyerini artık Beşiktaş çatısı altında sürdürecek.