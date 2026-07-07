Acun Ilıcalı'ya Konyaspor sürprizi

Süper Lig ekibi Konyaspor, yeni sezon öncesi Slovenya’da hazırlık kampı yapacak.

Konyaspor’un 11-30 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

ACUN ILICALI’YA KONYASPOR SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Konyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Hull City, play-off turlarında şampiyon olarak adını Premier Lig’e yazdırmıştı.

Yeşil-beyazlılar, 15 Temmuz’da Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, 18 Temmuz'da Macaristan ekibi Zalaegerszegi, 25 Temmuz'da İngiliz ekibi Hull City ve 29 Temmuz'da da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba ile mücadele edecek.

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

Konyaspor’un oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

15 Temmuz Çarşamba - 18.30 (TSİ)

Tümosan Konyaspor - Zorya Luhansk (UKRAYNA)

Kidričevo Stadyumu

18 Temmuz 2026 Cumartesi - 18.30 (TSİ)

Tümosan Konyaspor – ZTE FC (MACARİSTAN)

Kidričevo Stadyumu

25 Temmuz 2026 Cumartesi -18.30 (TSİ)

Tümosan Konyaspor - Hull City AFC (İNGİLTERE)

Stadyum daha sonra açıklanacak.

29 Temmuz 2026 Çarşamba – 19.00 (TSİ)