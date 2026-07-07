Icardi teklifini açıkladı

Tatilini Arjantin’de sürdüren Mauro Icardi’nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sona ererken, yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Icardi’nin kulübe yaptığı teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY 1+1 YILLIK TEKLİF YAPTI

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray, Mauro Icardi’ye 1+1 sözleşme ve yıllık 5 milyon euroluk teklifte bulundu.

ICARDI TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Mauro Icardi ise direkt 2 yıllık sözleşme isterken maaşının ise 7 milyon euro olmasını talep etti.

Yıldız oyuncunun temsilcisi Elio Pino’nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile son bir görüşme yapması bekleniyor.

ICARDI’NIN MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Icardi’nin menajeri Elio Pino, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu.

Pino açıklamasında, "Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı.

Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim; bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.

Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik (ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır.

Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.