Son dakika | Beşiktaş UEFA’ya başvurdu: İtiraz etti

UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterecek olan Beşiktaş, 26 Kasım’da Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

UEFA, Tüpraş Stadyumu’nda oynanması gereken karşılaşmayı Gürcistan’ın Batum kentinde oynatmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar, maçın Batum’da oynanması planına itiraz etti.

UEFA’YA BAŞVURU YAPILDI

Ertan Süzgün’ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, mücadelenin İstanbul’da oynanması için UEFA’ya başvuruda bulundu.

Daha önce Batum’da oynanması planlanan maç için yönetim UEFA’ya itirazını iletti.

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva maçının İstanbul’da oynanmasını talep etti.

ÖNDER ÖZEN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, karara itiraz edeceklerini belirterek, "İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız bu sebeple. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj" demişti.