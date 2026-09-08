Fenerbahçe'nin unutmadığı hakem Roma maçını yönetecek

Sedat Kaya / halktv.com.tr

Fenerbahçe’nin Roma maçını yönetecek İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, sarı-lacivertliler için hiç de yabancı bir isim değil.

Tecrübeli hakemin geçmişinde, Fenerbahçe tarihinin kritik Avrupa gecelerinden biri ve yıllar sonra bile hatırlanan tartışmalı kararlar bulunuyor.

Manzano, 27 Temmuz 2016’da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Monaco karşılaşmasını yönetmişti. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmış, ancak maçın önüne hakem kararları geçmişti.

Henüz 4. dakikada Fenerbahçe’nin Monaco ağlarına gönderdiği top, kaleci Morgan De Sanctis’e faul yapıldığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Sarı-lacivertliler bu karara uzun süre itiraz etti.

MONACO'NUN GOLÜNDE BÜYÜK TEPKİ

Asıl büyük tepki ise Monaco’nun golünde yaşandı.

Falcao’nun pozisyonunda Fenerbahçeliler ofsayt bekledi. Bayrak kalkmadı, Manzano oyunu devam ettirdi ve Monaco beraberlik golünü buldu. Böylece aynı karşılaşmada Fenerbahçe cephesi bir golünün iptal edilmesine, rakibin tartışmalı golünün ise geçerli sayılmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe o gece Emmanuel Emenike’nin iki golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ancak Fransa’daki rövanşı 3-1 kaybederek toplamda 4-3’lük skorla Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Bu nedenle İstanbul’daki ilk maçta verilen kararlar, eşleşmenin yalnızca o gecesini değil sonucunu da etkileyebilecek kararlar olarak Fenerbahçe cephesinde uzun süre tartışıldı.

MANZANO İLE İKİNCİ RANDEVU DA GALİBİYET

Gil Manzano’nun Fenerbahçe ile yolu daha sonra 2022’de bir kez daha kesişti.

İspanyol hakem, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Austria Wien-Fenerbahçe karşılaşmasını yönetti.

Sarı-lacivertliler Viyana’da oynanan maçı 2-0 kazanırken bu kez hakem yönetimi Monaco karşılaşmasındaki kadar büyük bir tartışmanın konusu olmadı.

Ortaya ilginç bir istatistik çıktı: Fenerbahçe, Gil Manzano’nun yönettiği iki Avrupa karşılaşmasını da kazandı. Ancak Monaco maçındaki hayati kararları unutulmadı.