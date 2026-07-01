Son dakika | Beşiktaş art arda ayrılık: 2 isim gönderildi

Son dakika haberi! Beşiktaş Kulübü'nde futbolcular Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

JOTA SILVA'YA VEDA

Siyah-beyazlı kulüpten Jota Silva için yapılan paylaşımda, “Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı. Beşiktaş formasıyla 22 maçta süre alan Jota, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

YOLLAR AYRILDI

Geçen sezon devre arasında İtalya'nın Inter takımından kiralanan Arnavut orta saha oyuncusu Asllani için yapılan açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

136 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı formayla 5 sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 136 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol katkısı verdi. Salih, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Beşiktaş'ta 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıkan Asllani, tamamı ligde 2 kez gol sevinci yaşadı.