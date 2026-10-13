Son Dakika | Abdullah Avcı'dan milli takım sürprizi: Açıklama yaptı

A Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella'yla yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk olarak Arda Turan'a yöneldi.

ARDA TURAN OLUMSUZ DÖNÜŞ YAPTI

Ancak halihazırda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan kariyerine yurt dışında devam edeceğini belirterek teklifi reddetti.

ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA

Arda Turan'ın olumsuz dönüş yapmasının ardından alternatif adaylar arasında yer aldığı belirtilen Abdullah Avcı'dan da bir açıklama geldi.

Teklif gelmesi halinde kabul edeceğinin sinyalini veren Abdullah Avcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun.