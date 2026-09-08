Skriniar Vlahovic kavgası yayıncı kuruluşu karıştırdı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında yaşanan kavga, maçın ardından bu kez yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta krize neden olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

Derbinin 51. dakikasında Skriniar ile Vlahovic arasında başlayan gerilim kısa sürede büyüdü. İki futbolcunun karşı karşıya geldiği olayların ardından hakem Halil Umut Meler iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Ancak pozisyonun yankıları maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi.

ÖNCE TRIO EKSPRES'TE GÖSTERİLDİ

Maçın ardından önemli pozisyonların seçilerek kısa biçimde değerlendirildiği TRIO Ekspres programında Skriniar ile Vlahovic arasındaki olayların görüntüleri ekrana getirildi.

İddiaya göre kavga görüntülerinin ayrıntılı biçimde gösterilerek yorumlanması beIN SPORTS yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Kanal yönetiminin, bu görüntülerin uzun süre ekranda tutulmasının ve kavganın ayrıntılı şekilde analiz edilmesinin “futbolun ve kanalın marka değerine zarar verdiği” görüşünde olduğu öne sürüldü.

ANA TRIO'DA GÖRÜNTÜLER EKRANA GELMEDİ

Daha sonra derbinin bütün tartışmalı kararlarının ele alındığı ana TRIO programında Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, Skriniar-Vlahovic pozisyonunu da değerlendirdi.

Ancak bu kez dikkat çekici bir durum yaşandı.

Hakem yorumcuları pozisyonu anlatırken iki futbolcu arasındaki kavganın ayrıntılı görüntüleri ekrana getirilmedi.

Üç eski hakem de hakem Halil Umut Meler'in pozisyonu yönetme biçimini eleştirdi.

Seçim Demirel karşılıklı kırmızı kartın doğru karar olacağını söyledi. Deniz Çoban, Skriniar için kırmızı kartın daha doğru, Vlahovic için ise kırmızı kartın kesinlikle gerekli olduğunu savundu. Bülent Yıldırım da iki futbolcunun sınırı aştığını ve hareketlerin cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

STÜDYOYA İNİP MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

Asıl dikkat çekici gelişmenin ise pozisyonun değerlendirilmesi sırasında yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre yorumların sonuna doğru Skriniar ile Vlahovic arasındaki kavganın son anları yeniden ekrana yansıdı.

Tam bu sırada stüdyoya inen demir merdivenlerden gelen bir görevlinin Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel'e, “Hala neden bu pozisyonu yorumluyorsunuz?” diye tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Hakem yorumcularının ise “Tamam, zaten diğer pozisyona geçiyoruz” şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

Yaşanan diyaloğun bir bölümünün yayına da yansıdığı ifade ediliyor.