Trabzonspor'un teknik direktör adayları ortaya çıktı

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da yönetim, takımı yabancı teknik direktöre emanet etmek istiyor.

ADAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Akşam'da yer alan habere göre; Listenin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor. Yönetimin, İtalyan teknik adamı ikna etmek için temaslarına devam ettiği ifade edildi.

Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında bulunan Marcelino ile ilk temasın kurulduğu belirtildi. 61 yaşındaki İspanyol teknik adam, daha önce Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve son olarak Villareal'de görev yaptı.

Bordo-mavililerin, son olarak Athletic Bilbao'da görev yapan Ernesto Valverde'yi de gündemine aldığı aktarıldı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR PLANI BELLİ OLDU

Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Hüseyin Çimşir, ilk maçta ortaya konan futbol sonrası alkış topladı. Bordo-mavili yönetimin Hüseyin Çimşir ile teknik direktörlük konusunda uzun süreli bir proje planlamadığı ifade edildi.

Camiayı bilen Çimşir'in, gelecek olan yeni teknik direktörün yanında yardımcı antrenör olarak görevine devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözeceği aktarıldı.