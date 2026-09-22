Skriniar milli takıma gitti: Fenerbahçe itirafında bulundu

Fenerbahçe'deki 3'üncü sezonuna giren Milan Skriniar sarı-lacivertli takım hakkında Slovakya basınına konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpteki atmosferi değerlendiren tecrübeli stoper, "1.5 senede 3 başkan gördüm" diyerek şaşkınlığını gizlemedi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından Şampiyonlar Ligi hedeflerine kadar birçok konuya değinen Skriniar, Fenerbahçe'deki dinamiklerin ne kadar hızlı değiştiğini açık yüreklilikle dile getirdi.

"1.5 Yılda Üç Teknik Direktör ve Üç Başkan Gördüm"Fenerbahçe’de zamanın çok hareketli geçtiğini gülerek anlatan Slovak savunmacı, kulübün büyüklüğüne ve hissettirdiği duygulara vurgu yaptı: “Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer. Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm. Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Ama şurası bir gerçek ki Fenerbahçe devasa bir kulüp.”

''ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GRUBU GEÇMEK İSTİYORUZ''

Sarı-lacivertli ekibin uzun süren hasretine son vererek devler sahnesine dönmesini "muhteşem" olarak nitelendiren başarılı futbolcu, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Şimdi tek odak noktamız var, o da grup aşamasını geçmek" ifadelerini kullanarak Avrupa'daki hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

''LİGİN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK''

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Skriniar, sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını itiraf etse de pes etmediklerini söyledi. Ligin genel kalitesinden övgüyle bahseden takım kaptanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımdaki atmosfer gayet iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz. Kolay olmayacağını bilsek de şampiyonluğu kazanmayı çok istiyoruz. Türkiye liginin kalitesi gerçekten çok yüksek; Avrupa'nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada rekabet ediyor."