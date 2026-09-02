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Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair konuşan Sinan Engin, siyah-beyazlıların karşılaşmadan galip geleceğini öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

"BEŞİKTAŞ KAZANIR"

Dev derbi öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Beşiktaş'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını öne sürdü. Engin maça dair tahmininin sorulması üzerine "Beşiktaş kazanır" dedi.

HER İKİ TAKIM DA SON MAÇINI KAZANDI

Geçtiğimiz hafta Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 galip geldi. Çorum FK'yı ağırlayan Beşiktaş ise 6-2'lik skorla kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ AVERAJ FARKIYLA BİR ÜST BASAMAKTA

Geride kalan 3 haftada iki takım da 6 puan topladı. Averaj farkıyla Beşiktaş üçüncü sırada yer alırken Fenerbahçe ise dördüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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