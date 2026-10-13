Sinan Engin Aston Villa Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

IVAN KRUZLIAK DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kružliak yönetecek. Kružliak’ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. VAR koltuğunda ise Portekizli Tiago Martins oturacak.

"ASTON VILLA KAZANIR"

Mücadele öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Aston Villa'nın galip geleceğini öne sürdü. Engin, "İstanbul'da olsa Fenerbahçe kazanır derdim ama deplasman olduğu için Aston Villa kazanır" diye konuştu.

CLUB BRUGGE'Yİ MAĞLUP ETTİLER

Ligin ilk haftasında temsilcimiz sahasında Roma ile berabere kaldı. Aston Villa ise Club Brugge'yi 3-2 mağlup etti.