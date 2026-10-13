Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sinan Engin Aston Villa Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin Aston Villa Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin, Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu. Engin maç sonucunu tahmin etti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Aston Villa Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

IVAN KRUZLIAK DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kružliak yönetecek. Kružliak’ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. VAR koltuğunda ise Portekizli Tiago Martins oturacak.

"ASTON VILLA KAZANIR"

Mücadele öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Aston Villa'nın galip geleceğini öne sürdü. Engin, "İstanbul'da olsa Fenerbahçe kazanır derdim ama deplasman olduğu için Aston Villa kazanır" diye konuştu.

CLUB BRUGGE'Yİ MAĞLUP ETTİLER

Ligin ilk haftasında temsilcimiz sahasında Roma ile berabere kaldı. Aston Villa ise Club Brugge'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro