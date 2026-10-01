Sergen Yalçın'a eski Beşiktaşlı'dan ağır sözler: Pırtsın tırtsın!

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönmüştü.

Yalçın, Beşiktaş'ın eski futbolcularının yaptığı yorumlara sert tepki göstererek şunları söylemişti:

"Beşiktaşlı eski futbolcular TV'ye, YouTube'a çıkıyor, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar."

Bu kez de yorumcu ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci'den çok sert bir paylaşım geldi.

"HOCALIĞIN İLE PIRTSIN YORUMLUCULUK İLE TIRTSIN"

Nihat Kahveci, Sergen Yalçın için Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı sırada "Sergen hocadan olmaza doğru gidiyorum, az kaldı istifa diyeceğim" demiş, ayrıca sert bir şekilde de eleştirmişti.

Kahveci bu kez de sosyal medya hesabından ağır ifadeler kullandı. Nihat Kahveci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen."