Sergen Yalçın: Galatasaray'ın şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla

Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye göre şansının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

''DAHA FAZLA PUAN ALABİLİRLER''

Yalçın yaptığı açıklamada, "Portekiz Ligi zayıf bir lig. Sporting yetiştirip satan bir takım. Kadrosu genç oyunculardan oluşuyor. Kontra atak oynayıp savunma arkasına koşu atmayı seviyorlar. Geniş alan vermemeleri gerek. Osimhen'in olmaması bir dezavantaj tabii. Leao santrforda denenebilir.

Bence Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Daha fazla puan alabilirler. Aldıkları Batrakov ise hazır değil. Bence Sara daha önde. Düşünün Galatasaray'ın 6 numarası Torreira sorun çözüyor, gol atıyor. Senede 7-8 kere bunu yapabiliyor. Fenerbahçe'nin orta sahasında böyle bir adam var mı?" dedi.

''HİÇ PENALTI VERİLMEZ''

Sergen Yalçın, "Başakşehir - Galatasaray maçında bir penaltı çalıyorsan o zaman o standartı devam ettireceksin. Böylece her Süper Lig maçında 2-3 tane penaltı çalınır. Premier Lig'de böyle pozisyonlara hiç penaltı verilmez." yorumunu yaptı.