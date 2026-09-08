Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sergen Yalçın: Galatasaray'ın şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla

Sergen Yalçın: Galatasaray'ın şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla

Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın: Galatasaray'ın şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla

Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye göre şansının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

''DAHA FAZLA PUAN ALABİLİRLER''

Yalçın yaptığı açıklamada, "Portekiz Ligi zayıf bir lig. Sporting yetiştirip satan bir takım. Kadrosu genç oyunculardan oluşuyor. Kontra atak oynayıp savunma arkasına koşu atmayı seviyorlar. Geniş alan vermemeleri gerek. Osimhen'in olmaması bir dezavantaj tabii. Leao santrforda denenebilir.

Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçının hakemi belli olduSon Dakika | Fenerbahçe Roma maçının hakemi belli oldu

Bence Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Daha fazla puan alabilirler. Aldıkları Batrakov ise hazır değil. Bence Sara daha önde. Düşünün Galatasaray'ın 6 numarası Torreira sorun çözüyor, gol atıyor. Senede 7-8 kere bunu yapabiliyor. Fenerbahçe'nin orta sahasında böyle bir adam var mı?" dedi.

''HİÇ PENALTI VERİLMEZ''

Sergen Yalçın, "Başakşehir - Galatasaray maçında bir penaltı çalıyorsan o zaman o standartı devam ettireceksin. Böylece her Süper Lig maçında 2-3 tane penaltı çalınır. Premier Lig'de böyle pozisyonlara hiç penaltı verilmez." yorumunu yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sergen Yalçın Fenerbahçe Galatasaray
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro