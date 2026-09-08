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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçının hakemi belli oldu

Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe Roma maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında evinde İtalyan ekibi Roma ile mücadele edecek.

10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.

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FENERBAHÇE ROMA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maçta, Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. Fenerbahçe - Roma müsabakasında VAR’da Cesar Soto Grado, A.VAR’da ise Valentin Gomez görev üstlenecek.

ROMA SERIE A'DA 1. SIRADA

Roma, İtalya Serie A'ya güzel bir başlangıç yaptı.

Gian Piero Gasperini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, oynadığı 3 maçı da kazandı ve 9 puan toplayarak averajla zirvede yer alıyor.

Fiorentina ve Lecce'yi 4-0 yenen İtalyan ekibi, Atalanta'yı da 2-1'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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