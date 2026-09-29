Serdal Adalı resmen duyurdu: Beşiktaş imzayı attı

Beşiktaş, anlaşmayı resmen duyurdu. Sözleşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Anlaşma kapsamında Sürat Lojistik, Beşiktaş'ın taşıma ve lojistik süreçlerinde kulübe destek sağlayacak.

BEŞİKTAŞ İLE SÜRAT LOJİSTİK GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Sürat Lojistik, Beşiktaş ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle spor alanındaki marka çalışmalarına da yeni bir adım attı.

İş birliği kapsamında şirketin lojistik operasyonlarındaki deneyimi ve operasyonel kapasitesi, Beşiktaş'ın marka gücüyle bir araya gelecek.

“BEŞİKTAŞ'IN YOLCULUĞUNA KATKI SAĞLAMAKTAN GURURLUYUZ”

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Lojistik sektörünün şirketlerin büyüme süreçlerindeki rolüne dikkat çeken Türkel, başarılı operasyonların planlama, koordinasyon ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilme gibi unsurlara dayandığını ifade etti.

Spor ile lojistik sektörünün ortak noktalarının bulunduğunu belirten Türkel, takım çalışması, disiplin, hız ve ortak hedef doğrultusunda hareket etmenin her iki alanda da başarı açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkel, bir yıl boyunca Beşiktaş'ın Resmi Taşıma Sponsoru olarak siyah-beyazlı kulübün faaliyetlerine destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

UĞUR FORA: GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora da Sürat Lojistik ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Beşiktaş'ın geleceğe yönelik çalışmalarında güçlü markalarla gerçekleştirilen iş birliklerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Fora, Başkan Serdal Adalı'nın öncülüğünde alanında öne çıkan şirketlerle yeni projeler geliştirdiklerini söyledi.

Sürat Lojistik'in Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kurumsal markalardan biri olduğunu ifade eden Fora, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Fora ayrıca iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.