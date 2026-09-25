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Serdal Adalı Gedson Fernandes transferine son noktayı koydu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, takımda yaşanabilecek ayrılıklara ilişkin de net mesaj verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Serdal Adalı Gedson Fernandes transferine son noktayı koydu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine ilişkin ortaya atılan iddialar camiada merak uyandırmaya devam ediyor. Özellikle eski futbolcusu Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye dönebileceği yönündeki haberlerin ardından Başkan Serdal Adalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gedson Fernandes iddialarına net cevap

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için devrede olduğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, Serdal Adalı bu konuda siyah-beyazlı taraftarların merak ettiği soruya yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanı, Portekizli futbolcunun transfer listelerinde bulunmadığını belirterek, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"GEDSON GÜNDEMİMİZDE YOK"

Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in yeniden Beşiktaş'a transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Adalı, teknik ekibin savunma bölgesinde mevcut kadroyla devam edebileceğini belirtti. Orta sahada ise Salih ve Orkun'u yedekleyebilecek bir oyuncu düşündüklerini aktaran Beşiktaş Başkanı, Gedson Fernandes için ise "Bizim gündemimizde yok. Fiyat artırmak için bizi öne sürüyorlar" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK OLACAK MI?

Transfer gündeminin yanı sıra kadrodaki oyuncuların geleceği hakkında da konuşan Adalı, siyah-beyazlı takımda herhangi bir futbolcunun satılmasının planlanmadığını açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı, takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda kurulduğunu vurgulayarak, sezon içerisinde kadrodan oyuncu göndermeye sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

"ŞAMPİYON OLMADAN TEKLİFLERE KAPALIYIZ"

Adalı, Beşiktaş'ın önceliğinin şampiyonluk olduğunu belirterek kadro konusunda oldukça net bir mesaj verdi.

Siyah-beyazlıların başkanı, takımda satılık futbolcu bulunmadığını ve şampiyonluk hedefi gerçekleşmeden gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceğini ifade etti. Adalı'nın bu sözleri, sezon içerisinde Beşiktaş kadrosunda önemli bir değişiklik beklenmediği şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Serdal Adalı
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