Emrah Yaşar Avrupa şampiyonu: Milli boksörden altın madalya

Türk boksunda büyük bir başarı daha geldi. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kiloda mücadele eden milli boksör Emrah Yaşar, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

EMRAH YAŞAR ZİRVEYE ÇIKTI

Şampiyonada Türkiye'yi 90 kilo kategorisinde temsil eden Emrah Yaşar, turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Milli sporcu, final mücadelesinin ardından Avrupa şampiyonluğunu elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Yaşar'ın elde ettiği altın madalya, Türk boksu adına da büyük sevinç yaşattı.

MİLLİ SPORCU AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Final karşılaşmasının tamamlanmasının ardından şampiyonluğu kesinleşen Emrah Yaşar, podyumun zirvesine çıktı. Milli boksörün başarısı Türkiye'de büyük gurur yaşatırken, sosyal medyada da tebrik mesajları paylaşıldı.

Emrah Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA GETİRDİ

Milli sporcunun şampiyonluğu, Türkiye'nin organizasyondaki önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.