Senegal Milli Takımında Ismail Jakobs krizi!

Teknik direktör Patrick Vieira'nın 18 Eylül'de açıkladığı aday kadroda kendine yer bulamayan 27 yaşındaki sol bekin milli takımı bıraktığı iddia edilmişti.

Günlerdir sessizliğini koruyan oyuncunun durumuna dair Senegal cephesinden peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi.

PATRİCK VİEİRA: BANA GELEN RESMİ BİR KARAR YOK

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Patrick Vieira, düzenlenen basın toplantısında Galatasaraylı futbolcunun milli takımı bıraktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Durumdan haberdar olmadığını belirten Vieira şu ifadeleri kullandı:

"Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bunu bilmiyordum. Zaten sol bek pozisyonuyla ilgili bir endişem de yok."

PAPE GUEYE: MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Milli takımın önemli isimlerinden Pape Gueye ise tartışmalara son noktayı koyacak nitelikte bir çıkış yaptı. Gueye, Jakobs'un milli takım kariyerinin bitmediğini savunarak, "Jakobs, Senegal için oynamaya devam edecek" dedi.

33 MAÇLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2022 yılından bu yana Senegal forması giyen Ismail Jakobs, bugüne kadar 33 uluslararası maçta görev yaptı. Golü bulunmayan ancak takımın defans hattında önemli rol üstlenen oyuncu, 2022 ve 2026 Dünya Kupası kadrolarında yer alırken, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan tarihi kadronun da bir parçasıydı.

Senegal basınında iddialar tazeliğini korurken, hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının açıklamaları sonrasında gözler tamamen Jakobs'un Galatasaray kampından yapacağı resmi açıklamaya çevrildi