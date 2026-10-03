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Halk TV Spor Son Dakika | Mahkeme kararının ardından istifa kararı: TFF'ye bildirdi

Son Dakika | Mahkeme kararının ardından istifa kararı: TFF'ye bildirdi

Hakemler Dosyası'nda hakim karşısına çıkan Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sebahattin Şahin, MHK'den istifa etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Mahkeme kararının ardından istifa kararı: TFF'ye bildirdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üst düzey yönetici hakim karşısına çıktı.

Mahkeme şüphelilerden Ferhat Gündodğu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklanmasına karar verdi.

AHMET ŞAHİN VE SEBAHATTİN ŞİRİN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

MHK'DEN İSTİFA ETTİ

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Sebahattin Şahin'den sonunda beklenen hamle geldi. Burak Doğan'ın haberine göre; Ahmet Şahin, MHK üyeliğinden istifa etti.

Son Dakika | Mahkeme kararının ardından istifa kararı: TFF'ye bildirdi - Resim : 1

GEÇİCİ KURUL ATANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre geçici olarak MHK'nin başında Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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