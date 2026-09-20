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Halk TV Spor Selçuk Şahin'i zor zaptettiler: Bursasporlu futbolculara şöyle bağırdı!

Selçuk Şahin'i zor zaptettiler: Bursasporlu futbolculara şöyle bağırdı!

Batman Petrolspor'un kendi sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilmesinden sonra ortalık karıştı. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'i zor zaptettiler. Bursasporlu futbolculara şöyle bağırdı!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk Şahin'i zor zaptettiler: Bursasporlu futbolculara şöyle bağırdı!

TFF 1. Lig'de Batman Petrolspor, kendi sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bursaspor bu sonuçla liderlik koltuğunu korukken, Batman Petrolspor 4. sıraya indi.

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Maçta Batman Petrolspor, 29. dakikada Macedo ile öne geçti. Bursaspor 60. dakikada (Penaltıdan) ve 85. dakikada Iheanacho'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

SELÇUK ŞAHİN'İ ZOR ZAPTETTİLER: BURSASPORLU OYUNCULARA BAĞIRDI

Karşılaşka sonrası soyunma odası koridorları karıştı. Bursa Olay'dan Emre Kurtbay'ın haberine göre Bursasporlu futbolcular soyunma odasına sevinç yaşayarak girerken, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin buna sert tepti gösterdi ve Bursasporlu oyunculara bağırmaya başladı.
Haberde maçı kazanmanın coşkusuyla soyunma odasına giden yeşil beyazlı futbolcuların sevincini gören Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'in "İçeri geç hoca. Onları içeri sok. Hayır içeri sok onları" diyerek bağırdığı belirtildi.
Selçuk Şahin'i güvenlik ve emniyet güçleriyle araya girenlerin zor zaptettiği bildirildi.
Soyunma odası koridorlarında Kelechi Iheanacho’ya da saldırı girişimi olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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