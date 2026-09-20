2 haftada 6 gol yedi zirveden 4. sıraya indi: "Hiç beklemiyordum açıkcası" dedi

TFF 1. Lig'e müthiş başlayan, 6 haftada zirveye çıkan Batman Petrolspor, son 2 haftada çöktü. Önce Bodrumspor'a, sonra da kendi sahasında Bursaspor'a yenildi. 2 haftada 6 gol yiyen Batman Petrolspor, zirveden 4. sıraya indi. Teknik Direktör Selçuk Şahin, "Hiç beklemiyordum açıkcası" dedi.



Şahin, 8. haftada kendi sahalarında Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"İyi oynadığımız bir ilk yarı. Rakibe de isabetli şut şansı bile vermedik. Kalemize doğru düzgün gelemediler. İki ayrı devre, iki ayrı maç gibi oldu. Hem Cordova hem Polat'ın sakatlığı bizi oldukça zorladı değişiklikler anlamında. Biraz planımıza uymayan bir oyunla devam etmek zorunda kaldık. Maalesef yine bir penaltı, bir duran top golü mağlup olmamıza neden oldu. Çok üzgünüz. Hiç böyle bir skor beklemiyordum açıkçası. Takıma da çok iyi hazırlandığımızı söylemiştim, iyi de hazırlandık gerçekten. İlk yarı bunu gösterdik ama ikinci yarı üst üste oyuncu sakatlıkları ve değişiklikler bizi biraz oyundan itti, uzaklaştırdı. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz."

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşmada mücadele anlamında geri kaldık. İkinci yarı çok daha farklı kazanabilirdik. Ancak ilk yarıdaki oyunda özellikle mücadele anlamında çok geride kaldık. Rakibin zaten geçen hafta dört fark yemesinden dolayı yüzde yüz seyircisi önünde reaksiyon vereceğini bekliyorduk. Mücadele gücümüzün en az rakip kadar olması gerekiyordu. Maalesef bu anlamda geride kaldık.

Aslında maçın başında vermemiz gereken reaksiyonu 45'ten sonra verdik. Bu da bize maçı kazandırdı. Kalitemiz yüksek ama bu lig mücadele etmeden kazanılmıyor. Bunu bir kez daha gördük. Avantajlı konumdayız. 8 maçın 5'inin deplasmanını oynadık. Önümüzdeki 15 maçın 9'u içeride. Çok ciddi bir avantaj elde ettik. Tabii ki hiç maç oynanmadan kazanılmıyor ama çok ciddi avantajımız var. Puan farkını artırarak devam etmek istiyoruz."