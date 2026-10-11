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Selçuk Şahin isyan edip özür diledi

Batman Petrolspor, deplasmanda Iğdır FK'ya 2-1 yenildi. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, isyan edip özür diledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk Şahin isyan edip özür diledi

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, Ankara'da konuk ettiği Batman Petrolspor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçla Iğdır ekibi, ligde 6. galibiyetini elde ederken Batman temsilcisi, 3. kez mağlup oldu.

ALAGÖZ IĞDIR FK-BATMAN PETROLSPOR: 2-1

Stat: Aktepe
Hakemler: İbrahim Güner, Cem Özbay, Anıl Çiftçi
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan (Dk. 83 Devran Şenyurt), Gökcan Kaya (Dk. 46 Leon Çalışkan), Doğan Erdoğan, Crociata, Afena-Gyan (Dk. 83 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 90+1 Özder Özcan), Serdar Gürler (Dk. 74 Camara)
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mucahit Albayrak, Doria, Metehan Mert, Omar Imeri (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Yasir Subaşı), Cissokho (Dk. 74 Pedrinho), Jo Jin-Ho, Biron, Gökhan Altıparmak, Benny (Dk. 90+1 David)
Goller: Dk. 20 Crociata ve Dk. 35 Serdar Gürler (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+2 Metehan Mert (Batman Petrolspor)
Kırmızı kart: Dk. 23 Mucahit Albayrak (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Gökcan Kaya, Dk. 45+1 Doğan Erdoğan, Dk. 73 Crociata (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 90+1 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+2 Pedrinho (Batman Petrolspor)

SELÇUK ŞAHİN İSYAN EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, maçtan sonra hakem kararlarına isyan ederken, taraftarlardahn da özür diledi.
Şahin, şunları söyledi:
“Önemli eksiklerimiz vardı. Ama maça çok iyi hazırlanmıştık. Buraya puan almak için gelmiştik. Hakemin rakibin galibiyetine katkısı oldu. Bu kadar kötü niyetli bir hakemi uzun süredir görmedim. Verdiği penaltıdan da bu belli oldu. Bu kararı VAR’dan döndü ama hakemlerle uğraşmak bizi çok yordu. Birkaç haftadır da yoruyor. Ama bunun da üstesinden geleceğiz. Bu mağlubiyet nedeniyle Batman halkından ve Batman Petrolspor camiasından da özür diliyorum.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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