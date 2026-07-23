Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu
Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmi içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı.
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Antalyaspor'da yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmi içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı.
ÖZEL KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNULACAK
İş birliği kapsamında, Antalyaspor’un kırmızı-beyaz renklerinden ve marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan özel koleksiyon ürünleri satışa sunulacak.
Antalyaspor logolu bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin belirli bir bölümü kulübe aktarılacak.
Sarıyer Kola, bu iş birliğiyle Türk sporuna ve futbol kültürüne verdiği desteği sürdürürken Antalyaspor’un hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi