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Halk TV Spor Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu

Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmi içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

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Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu
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Antalyaspor'da yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmi içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu - Resim : 1

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ÖZEL KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNULACAK

İş birliği kapsamında, Antalyaspor’un kırmızı-beyaz renklerinden ve marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan özel koleksiyon ürünleri satışa sunulacak.

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu - Resim : 3

Antalyaspor logolu bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin belirli bir bölümü kulübe aktarılacak.

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu - Resim : 4

Sarıyer Kola, bu iş birliğiyle Türk sporuna ve futbol kültürüne verdiği desteği sürdürürken Antalyaspor’un hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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