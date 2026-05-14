Selçuk İnan'dan Antalyaspor açıklaması: Saha içi namusumuz

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor'la oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına konuşan İnan şöyle konuştu:

"İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla, galibiyetiyle, mağlubiyetiyle bizim için bence keyifli ve güzel bir sezondu. Sezonun bu şekilde bitmesinde başta taraftarımız olmak üzere büyükşehir belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten zorlu bir seneydi."

"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

İnan, son haftalarda zorlu ve sıralamayı değiştiren maçlar oynadıklarını, Antalyaspor karşılaşmasının da bunlardan biri olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Son dönemde gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu. Antalyaspor'la saha dışında olan kardeşliğimiz, tabii ki sadece Antalyaspor'la değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı, ben hayatımda hep böyle baktım ama saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz ne derseniz deyin. Bundan önceki rakiplerimizle nasıl kora kor mücadele ettiysek yine böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."