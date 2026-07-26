Santarelli şampiyon olur olmaz sert konuştu: İlkin Aydın'ı örnek gösterdi

Milletler Ligi finalinde Brezilya'yla karşılaşan Filenin Sultanları, 3-1 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Millilerimiz, 2023'ün ardından Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Daniel Santarelli kadro tercihlerine yönelik eleştirilere sert çıktı. İlkin Aydın'ın performansını örnek gösteren İtalyan hocanın sözleri şu şekilde:

Bunu söylemek istemezdim ama insanların benimle, kararlarımla ve yaptıklarımla ilgili çok fazla konuştuğunu düşünüyorum.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Benim işimin gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bazen doğru karar veriyorum, bazen yanlış karar verebiliyorum. Ama her zaman takım ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"SÜREKLİ GELİŞİM GÖSTERDİK"

Sonuçta bir altın madalya daha kazandık. Bu Türk voleybolu için çok büyük bir başarı. Sürekli zirvede kalıyoruz. Çok güçlü bir takımı yendik. Dün de çok güçlü bir rakibi çok iyi voleybol oynayarak mağlup ettik. Kanada karşısında çok iyi oynadık. Turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdik.

"HERKES BENİ ELEŞTİRDİ"

İlk hafta oyuncu rotasyonu yaptım ve herkes beni eleştirdi. Ama yaptığım şeylerden çok memnunum. Aslında bu konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü böyle tartışmaları sevmiyorum.

"SUÇLU BEN OLURUM"

Ama şunu söylemem gerekiyor: Ben bu takımın başantrenörüyüm. Her kararın sorumluluğunu ben alıyorum ve bunu kabul ediyorum. Bir antrenör için bir oyuncunun arkasında durmak çok normaldir. Eğer o oyuncu toparlanır ve çok iyi oynarsa, herkes "Koç harika iş çıkardı" der. Ama toparlanmazsa bu kez "Koç neden değiştirmedi?" derler ve suçlu ben olurum.

İLKİN AYDIN ÖRNEĞİ

Eleştirmek her zaman kolaydır. Mesela İlkin… Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama ilk sette çok kötü oynadı. Sonra maçın geri kalanında inanılmaz hücum etti. Eğer ilk sette onu oyundan çıkarsaydım belki her şey farklı olacaktı.

"OYUNCU SEÇİMİMİ ELEŞTİRDİLER"

Ya da VNL'in ilk haftasında bazı kararları almasaydım, bazı oyunculara güvenmeseydim… Bazı insanlar oyuncu seçimimi ya da aynı oyunculara güvenmeye devam etmemi eleştirdi. Ama ilk hafta çok fazla oyuncu değiştirdim. İkinci hafta da öyle.

"HERKESİ MEMNUN ETMEK İÇİN OYUNCU DEĞİŞTİRMEYE DEVAM MI ETMELİYDİM"

Üçüncü haftaya geldiğimizde artık aynı ilk altıya güvenmem mi gerekiyordu, yoksa herkesi memnun etmek için oyuncu değiştirmeye devam mı etmeliydim? Çünkü sürekli "Neden bu oyuncu oynamıyor?", "Neden onu değiştirmiyorsun?” "Neden şu oyuncuyu almıyorsun?" gibi yorumlar geliyor.

"TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK GERÇEKTEN ZOR"

Anlıyorum… Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Ama bazen Türkiye'yi anlamak gerçekten çok zor. Gerçekten çok seviyorum bu ülkeyi ama bazen biraz daha dengeye ihtiyaç var. Çünkü burada oyuncularla birlikte yaptığımız şey gerçekten özel.

"BANA KOMİK GELİYOR"

Dört yıldır çok özel işler başarıyoruz. Ortada sonuçlar var. İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Biliyorum, herkes konuşuyor ve bazen bu bana komik geliyor. Ama sonuçta dört yıldır dünyanın en iyi takımlarından biriyiz.

"SONUÇLAR KONUŞUYOR"

Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuçlar elde ettik. 2 VNL ve Avrupa şampiyonluğu… Bütün bunlar ortada. Sonuçlar konuşuyor. Biz sahaya çıkıyoruz ve ne yaptığımızı herkese gösteriyoruz.