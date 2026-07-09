Samsunspor'a Hollandalı teknik adam: İmzayı attı tesisleri gezdi

Samsunspor Futbol Akademisi'nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Teknik Koordinatör Cedric Cattenoy ile yollar ayrılırken akademinin yeni direktörlüğüne Hollandalı futbol adamı Jan van Loon getirildi.

CATTENOY'A PLAKETLI VEDA

Akademide teknik koordinatör olarak görev yapan Cedric Cattenoy, kulüpten ayrıldı. Samsunspor yönetimi, Cattenoy'u uğurlarken verdiği katkılar nedeniyle plaket takdim etti.

VAN LOON TESİSLERİ GEZDİ

Yeni görevine başlamak üzere Samsun'a gelen Jan van Loon, Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Akademi yapısını ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Hollandalı futbol adamı, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

TRANSFER KONUSU

Bu arada Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transferlere değinerek, "İstanbul takımları tarafından bir oyuncuya verilen bonservis kadar bütçemiz var. Daha az bütçeyle takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız ama bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu son üç sezonda çok net şekilde görmüş olduk" dedi.