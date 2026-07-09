Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Samsunspor'a Hollandalı teknik adam: İmzayı attı tesisleri gezdi

Samsunspor'a Hollandalı teknik adam: İmzayı attı tesisleri gezdi

Samsunspor dikkat çeken bir transfere imza attı. Hollandalı teknik adam Jan van Loon resmen göreve başladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samsunspor'a Hollandalı teknik adam: İmzayı attı tesisleri gezdi

Samsunspor Futbol Akademisi'nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Teknik Koordinatör Cedric Cattenoy ile yollar ayrılırken akademinin yeni direktörlüğüne Hollandalı futbol adamı Jan van Loon getirildi.

CATTENOY'A PLAKETLI VEDA

Akademide teknik koordinatör olarak görev yapan Cedric Cattenoy, kulüpten ayrıldı. Samsunspor yönetimi, Cattenoy'u uğurlarken verdiği katkılar nedeniyle plaket takdim etti.

Yüksel Yıldırım "Galatasaray'ı bıraktım" dedi tuttuğu yeni takımı açıkladıYüksel Yıldırım "Galatasaray'ı bıraktım" dedi tuttuğu yeni takımı açıkladı

VAN LOON TESİSLERİ GEZDİ

Yeni görevine başlamak üzere Samsun'a gelen Jan van Loon, Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Akademi yapısını ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Hollandalı futbol adamı, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

TRANSFER KONUSU

Bu arada Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transferlere değinerek, "İstanbul takımları tarafından bir oyuncuya verilen bonservis kadar bütçemiz var. Daha az bütçeyle takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız ama bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu son üç sezonda çok net şekilde görmüş olduk" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsunspor Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro