Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 8 takım tur atladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. 8 takım tur atladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, 8 karşılaşmayla tamamlandı. 8 takım tur atladı.
Tur atlayan takımlar şunlar:
Fenerbahçe, Kairat Almaty, Kauno Zalgiris, Aarhus, Levski Sofia, Hapoel Beer-Sheva, Kızılyıldız ve S. Bratislava da tur atlayan diğer takımlar oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
Ligde gece oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: 1-1 (0-1)
Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (Penaltılarda 6-5) (0-1)
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0 (0-0)
Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): 1-4 (Penaltılarda 3-4) (4-1)
Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): 2-2 (0-1)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): 2-0 (1-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): 5-0 (4-0)
S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): 1-1 (2-0) (AA)