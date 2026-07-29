Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'ye konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Toplam skorda 2-1 üstün olan sarı-lacivertliler bir üst turda Sturm Graz'la eşleşti.
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'ye konuk oldu.
KAZANAN ÇIKMADI
Zabrze Arena'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibinin cevabıysa 45+10'da Michal Sacek'ten geldi.
3. ÖN ELEME TURUNDA STURM GRAZ'LA EŞLEŞTİLER
İstanbul'da oynanan ilk maçı tek golle kazanan temsilcimiz toplam skorda 2-1 üstün geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la kozlarını paylaşacak.
STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos'ta rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi