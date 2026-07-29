Halk TV Spor Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'ye konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Toplam skorda 2-1 üstün olan sarı-lacivertliler bir üst turda Sturm Graz'la eşleşti.