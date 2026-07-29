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Halk TV Spor Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'ye konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Toplam skorda 2-1 üstün olan sarı-lacivertliler bir üst turda Sturm Graz'la eşleşti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'ye konuk oldu.

KAZANAN ÇIKMADI

Zabrze Arena'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibinin cevabıysa 45+10'da Michal Sacek'ten geldi.

Fenerbahçe bir üst tura yükseldi: Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu - Resim : 1

3. ÖN ELEME TURUNDA STURM GRAZ'LA EŞLEŞTİLER

İstanbul'da oynanan ilk maçı tek golle kazanan temsilcimiz toplam skorda 2-1 üstün geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la kozlarını paylaşacak.

STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos'ta rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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