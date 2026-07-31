Salah'la anlaşıldığı iddiaları üzerine Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi: Ertuğrul Doğan duyurdu
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah'la anlaşıldığı iddialarını bir kez daha yalanladı.
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'la anlaşıldığı haberleri üzerine açıklama yaptı.
"KAÇ KEZ YALANLAMAM GEREKİYOR"
61 Saat'e konuşan Ertuğrul Doğan iddiaları bir kez daha yalanladı. Doğan yaptığı açıklamada "Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor, böyle bir gündemimiz yok" sözlerini sarf etti.
15 MİLYON EUROYA 2 YILLIK ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Yakup Çınar haberinde Trabzonspor ile Mohamed Salah'ın 2 yıllık anlaşmaya vardığını ifade etmişti. Çınar, Mısırlı futbolcunun 15 milyon euro artı bonus kazanacağını öne sürdü. Ayrıca transferin 2 Ağustos Pazar günü açıklanacağı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI
Oyuncuyla bir süredir görüşen Beşiktaş, forma satışı ve imaj haklarındaki olağanüstü talepler nedeniyle transfer masasından kalktı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi