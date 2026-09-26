Salah Yaylası'nda hırsızlık! Taraftarlar akın ediyordu

Trabzonspor’un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah’ın Trabzon’daki yaylada çektirdiği fotoğraf gündem olmuş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Salah’ın üzerine oturduğu kaya ziyaretçilerin akın ettiği bir yer haline gelirken, bölgeye ‘Salah Yaylası’ adı verilmiş ve tabela konulmuştu.

Vatandaşlar taşın üzerinde fotoğraf çektirmek için yarış yaparken Trabzon Belediyesi de taşın yanına bank koymuştu.

‘Salah Yaylası’nda flaş bir olay yaşandı.

TABELA VE BANKI ÇALDILAR!

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve Mohamed Salah’ın fotoğraf çektirdiği taşın bulunduğu bölgede dikkat çeken bir hırsızlık olayı yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından alana yerleştirilen bank ile ‘’Salah Yaylası” yazılı tabela kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olayın ardından Kurtdere Yaylası sakinleri harekete geçti. Bölgedeki vatandaşlar, çalınan tabelanın yerine yenisini hazırlayarak yeniden aynı noktaya yerleştirdi. Yaşanan hırsızlık, Salah’ın bölgede bıraktığı iz nedeniyle taraftarların yoğun ilgi gösterdiği alanda şaşkınlık yarattı.