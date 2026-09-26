Fenerbahçe'nin eski yıldızı kulübü ziyaret etti: Aziz Yıldırım’ın eli öpüp ''Aziz Baba'' dedi

Fenerbahçe’nin eski yıldız futbolcularından Emmanuel Emenike, 23 Eylül’de sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek Genel Sekreter Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet ile bir araya gelmişti.

39 yaşındaki Nijeryalı eski futbolcu, 3 gün sonra kulübe bir ziyarette daha bulundu.

İSMAİL KARTAL İLE BULUŞTU

Can Bartu Tesisleri’ne giden Nijeryalı eski futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Emenike, “Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi olan İsmail Kartal Hocamla tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu sene şampiyon biz olacağız İnşallah.” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM’IN ELİNİ ÖPTÜ: ‘’AZİZ BABA’’ DEDİ

Emenike, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile de bir araya geldi.

Yaşanan buluşmada Emenike’nin Aziz Yıldırım’ın elini öpmesi dikkat çekti.

İki daha sonra yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirirken, Emenike paylaşımında, "Tekrar bir arada olmak çok güzel Aziz Baba" yorumunu yaptı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Emenike'nin ziyaretine dair şu ifadeler yer aldı:

''Fenerbahçe'mizin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Başkanımız Aziz Yıldırım ile araya geldi.

Nijeryalı eski futbolcumuzun kulüp binamızdaki ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan Kamer ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin de yer aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirildi.''