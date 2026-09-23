Fenerbahçe'nin eski Nijeryalı golcüsü Emenike, sarı-lacivertli kulübe ziyarette bulundu.

Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Emmanuel Emenike, taraftarlarla olan bağının hiç kopmadığını ve kendisini hala bu ailenin bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi.

YÖNETİM KURULU AĞIRLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Nijeryalı eski futbolcunun ziyaretinde Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile yönetim kurulu üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet hazır bulundu.

Eski futbolcularını kulüpte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten yöneticiler, Emenike ile yakından ilgilendi.

''TARAFTARLARLA ARAMDAKİ BAĞ HALA ÇOK GÜÇLÜ''

Yeniden kulüpte olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirten Emenike, şu ifadeleri kullandı:"Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum.

''BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ''

Yeniden kulüpte olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirten Emenike, şu ifadeleri kullandı:"Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum. Biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz." Maç günlerinde de taraftarlarla sık sık iletişimde kalmaya çalıştığını belirten eski golcü, bu diyaloğun kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

29 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Genel Sekreter Mahmut Uslu, Emmanuel Emenike'ye sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde hafızalara kazınan 29 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.