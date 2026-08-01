Salah transferinde Beşiktaş'ın sabrı taştı: Yönetimin karşı hamlesi ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat hareketliliği yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE GERİ ADIM ATTI

Mohamed Salah ile transfer görüşmelerinde bulunan siyah-beyazlılar, menajer Ramy Abbas'ın astronomik mali talepleri nedeniyle geri adım attı.

İmaj hakları ve forma satışları için öne sürülen talepleri reddeden Beşiktaş son teklifini yapıp beklemeye koyuldu.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen konuya dair yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda" dedi.

MATIAS SOULE HAMLESİ

Kontraspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Mohamed Salah'ın yerine transfer edeceği ismi buldu. Siyah-beyazlılar, Roma'dan Matias Soule'nin şartlarını sordu.

"GELMİYORSAN BİZ YERİNE YENİSİNİ ALIYORUZ"

Beşiktaş'ın bu hamleyle Salah'a "Gelmiyorsan biz yerine yenisini alıyoruz" diye mesaj yolladığı öne sürüldü.