Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a yanıt geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Saran, Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt verdi.

''FENERBAHÇE İÇİN AYRILDIK''

Sezon sonunun gelmesi ve başkanlık seçiminin hatırlatılması üzerine Sadettin Saran, "Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gece gündüz çalıştık. Kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Biz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız. Teşekkür ediyoruz." ifadeleriyle Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin kulübü düzeltmelerini beklediğini ancak düzeltemedikleri için aday olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, ''Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. İyi takım yapacağız. Böylece saha dışında vereceğimiz mücadele daha kolay olacak. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim. Daha önceki seçimde aday olmadım, kulübü düzeltmelerini bekledim. Ama bu olmayınca aday olmaya karar verdim. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe’nin adamıyız'' ifadelerini kullandı.