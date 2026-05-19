Aziz Yıldırım: Düzeltemediler aday oldum

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi.

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, dernek ziyaretlerine devam etti.

Dün seçim ofisi de faaliyete geçen Yıldırım, büyük açılışın daha sonra yapılacağını belirtti.

''DÜZELTEMEDİLER ADAY OLDUM''

Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin kulübü düzeltmelerini beklediğini ancak düzeltemedikleri için aday olduğunu belirten Aziz Yıldırım, ''Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. İyi takım yapacağız. Böylece saha dışında vereceğimiz mücadele daha kolay olacak. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim. Daha önceki seçimde aday olmadım, kulübü düzeltmelerini bekledim. Ama bu olmayınca aday olmaya karar verdim. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe’nin adamıyız'' dedi.

''ALGILARA KAPILMAYIN''

Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, ''Fenerbahçe’nin değerlerine sahip çıkalım. Sosyal medyadaki algılara kapılmayın. Hepsi bizim değerimiz'' şeklinde konuştu.

''BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL''

Stadın yerinin değişeceği yönünde çıkan iddiaları yalanlayan Aziz Yıldırım, ''Stadın yerinin değişmesi kesinlikle bizim gündemimizde yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda da içinizi ferah tutun'' ifadelerini kullandı.