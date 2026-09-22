Reis kara kara düşünüyordu: Müjdeli haber geldi

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Süper Lig’de hareketli günler geçiren Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Galatasaray’ı mağlup ederek milli araya büyük bir moralle girdi.

Bordo-mavili camiada bu kritik zaferin sevinci yaşanırken, sağlık heyetinden gelen 3 müjdeli haber teknik heyetin keyfini iyice artırdı.

Takımdan bir süredir uzak kalan sakat futbolcuların dönüş tarihleri netleşti.

FOLCARELLİ SAMSUNSPOR MAÇINA HAZIR

Sezon başında yaşadığı talihsiz diz sakatlığı nedeniyle orta sahada eksikliği hissedilen Tim Jabol Folcarelli, formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Aktarılan son bilgilere göre, başarılı oyuncunun milli ara sonra oynanacak kritik Samsunspor karşılaşmasında tamamen hazır hale gelmesi ve kadrodaki yerini alması bekleniyor.

BATAGOV SAHALARA DÖNÜYOR

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç savunma oyuncusu Arseniy Batagov da tamamen iyileşti.



Ukraynalı stoperin, milli takım arasında yapılacak ilk takım antrenmanıyla birlikte arkadaşlarına katılacağı ve taktik çalışmalarda yer alacağı kaydedildi.

MALİNOVSKYİ PAZAR GÜNÜ ANTRENMANLARA BAŞLIYOR

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katarak büyük ses getirdiği dünyaca ünlü yıldız Ruslan Malinovskyi'den de beklenen haber geldi.

Yaşadığı sakatlık sürecini atlatan tecrübeli orta sahanın, programında bir aksilik yaşanmaması durumunda pazar günü itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.

Sakatların tamamen iyileşmesiyle birlikte tecrübeli hoca Thomas Reis'in milli ara sonrası eli oldukça güçlenecek.