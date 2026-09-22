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Halk TV Spor 8 maçta 1 galibiyet bile alamadı: Yönetim görevine son verdi

8 maçta 1 galibiyet bile alamadı: Yönetim görevine son verdi

1. Lig'de 8 maçta da galibiyet gelmeyince yönetim daha fazla dayanamadı. Teknik adamın görevine son verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
8 maçta 1 galibiyet bile alamadı: Yönetim görevine son verdi

1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Lige istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda yalnızca Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasından aldığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

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Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor Kulübünden yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

İŞLER İYİ GİTMİYOR

Boluspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Ligde sadece 1 puan toplayabilen Bolu ekibi, 20. sırada yer alıyor.

Boluspor, 9. haftada 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Boluspor TFF 1. Lig
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