Vedat Muriqi'den Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk mesajı

Süper Lig'de Vedat Muriqi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 gibi bir skorla galip geldiği karşılaşmada 4 gol birden atarak maça damga vurdu. Deneyimli forvet maç sonu soyunma odasında takım arkadaşlarına şampiyonluk mesajı verdi.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaş ve Gaziantepspor maçlarında puan kaybı yaşayıp zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, milli ara öncesinde kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 8-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek moral depoladı.

Gaziantep FK karşısında yaşanan beklenmedik puan kaybının ardından mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi sergilediği muazzam performansla gecenin ismi oldu.

TAM 4 GOL

Karşılaşmanın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de gol perdesini açan ve farkı getiren isim Vedat Muriqi oldu. Deneyimli santrfor, Eyüpspor savunmasını çaresiz bırakarak rakip ağları tam 4 kez havalandırdı.

Bu performansıyla stadyumu dolduran sarı-lacivertli taraftarlardan büyük bir sevgi seli ve destek gören yıldız oyuncu, galibiyet üçlüsünü de kendisi çektirdi.

''ŞAMPİYONLUK İÇİN GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM''

Maçın ardından soyunma odasında tebrikleri kabul eden Vedat Muriqi'in oldukça coşkulu olduğu öğrenildi.

Yakın çevresi ve takım arkadaşlarıyla mutluluğunu paylaşan Kosovalı golcü, "Hayatımın en mutlu günü. Çok sevinçliyim. Bundan sonra da şampiyonluk için gollerime kararlılıkla devam edeceğim" diyerek şampiyonluk yolundaki inancını ortaya koydu.

GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

Bu sezon sergilediği form grafiğiyle dikkat çeken Muriqi, Eyüpspor karşısında yaptığı şovla Süper Lig'deki toplam gol sayısını 6'ya yükseltmiş oldu.

Form durumunu her geçen gün yukarı taşıyan tecrübeli oyuncunun bu performansı, transfer döneminde kendisine güvenerek takıma kazandıran sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte milli araya hem moralli hem de şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu göstererek girdi.