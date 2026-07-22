Real Madrid'te gündem Arda Güler: Mourinho'nun inadı inat!

İspanyol devi Real Madrid'te milli futbolcu Arda Güler gündemde kalmaya devam ediyor.

Hemen her gün yeni bir haber çıkarken, son iddia teknik direktör Jose Mourinho'nun orta sahaya mutlaka bir transfer daha istemesi.

Portekizli teknik adamın inadı inat. Transferin yapılması halinde Arda Güler'in forma şansının azalabileceği ileri sürülüyor.

"REAL MADRİD İÇİN BAŞ AĞRISI HALİNE GELDİ"

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da çıkan haberde "Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılmasından beri orta saha Real Madrid için baş ağrısı haline geldi. Kroos ve Modric olmadan takım topa hakimiyetini kaybetti ve Real Madrid için yine zararlı olan Casemiro'nun ayrılması da performanslarını daha da olumsuz etkiledi" denildi.

Fanatik'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid; Kroos, Modric ve Casemiro'nun yerine Tchouaméni, Camavinga ve Valverde ile daha atletik bir profil tercih etti, ancak bu strateji etkisiz kaldı. Bellingham'ı daha geriye çekmek bile takımın gol sayısında azalmaya yol açtı. Şimdi ise, Mourinho'nun takımın başında olmasıyla orta saha sorunu devam ediyor. Real Madrid, Bernardo Silva'yı transfer etti ancak Portekizli teknik direktör, takımın şu anda eksikliğini hissettiği şeyi sağlayacak bir merkez orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor. Şimdilik kulüp, Mourinho'nun taleplerini görmezden geldi. Bunun nedeni, özellikle Camavinga ayrılana kadar başka kimseye yer olmaması. Dahası, kulüp içinde takımın iyi bir orta sahaya sahip olduğuna inanan sesler de var. Orta sahanın tam olarak uyum sağlamadığını kabul etseler de, orta sahanın ve dolayısıyla takımın etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak formülü bulma sorumluluğunu tamamen Mourinho'ya yüklüyorlar."